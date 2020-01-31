Фиктивные читатели и кружки: прокуратура проверила работу библиотек и клубов Гродненской области

31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области выявлены упущения и недостатки в работе публичных библиотек, детских школ искусств и клубных учреждений, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Проверка прокуратуры выявила факты неэффективного использования бюджетных средств. Есть вопросы к организации образовательного процесса в школах искусств, а также соблюдению трудовой дисциплины работниками сферы культуры.

Для создания видимости выполнения плановых показателей руководители библиотечных учреждений, преимущественно в сельской местности, вносили недостоверные сведения о количестве посещений библиотек, книговыдаче и численности читателей. Читательские формуляры заводили на лиц, не пользовавшихся библиотечными услугами. Порой книги якобы выдавались тем, кто уже умер, находится в местах лишения свободы, не может читать по состоянию здоровья или вовсе выехал из населенного пункта. Были выявлены факты фальсификации сведений об обслуживании жителей отдаленных населенных пунктов передвижными библиотеками.

В некоторых районах выявлены нарушения законодательства в деятельности детских школ искусств. В одной из таких школ Ивьевского района педагоги не соблюдали режим рабочего времени, график занятий по предметам, входящим в учебную программу, вносили в учетные документы фиктивные сведения о проведенных занятиях. "В отношении четырех педработников по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы прокурор Ивьевского района возбудил уголовные дела. По требованию прокуратуры виновные лица возместили сумму необоснованно полученной заработной платы за сентябрь-ноябрь 2019 года в размере более Br2,8 тыс.", - рассказали в службе информации прокуратуры Гродненской области. Аналогичные нарушения в организации учебного процесса вскрыты в Берестовицком и Гродненском районе.

В клубах региона порой досуг для детей был организован лишь на бумаге. В одном из учреждений Мостовского района образовали детский клуб "Неунывайки". Однако, как выяснилось во время проверки, из восьми участников клуба пять еще в мае 2019 года закончили учебу в школе, стали студентами и учащимися колледжей и уехали в город. Заниматься в клубе они не могли. Схожие нарушения были выявлены в Волковысском и Островецком районах.

По результатам проверки прокуратура Гродненской области сделала вывод о недостаточном влиянии местных исполнительных и распорядительных органов на положение дел в системе культуры, ненадлежащем ведомственном контроле в этих вопросах. Как итог - органы прокуратуры области внесли в районные исполнительные комитеты 14 представлений. Прокурор области внес представление председателю Гродненского областного исполнительного комитета, копия которого направлена для сведения министру культуры.

Потребовано провести мониторинг деятельности публичных библиотек в сельской местности, пересмотреть формы и методы их работы с учетом выявленных проблем. Кроме того, необходимо надлежащим образом организовать образовательную деятельность в детских школах искусств, устранить нарушения в работе клубных организаций, создать условия для безопасного пребывания детей в организациях культуры всех типов.-0-