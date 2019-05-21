Финал фестиваля "Арт-вакацыi" пройдет в Орше 24-25 мая

21 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Финал республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "Арт-вакацыі - 2019" пройдет в Орше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.

Смотр-конкурс коллективов и сольных исполнителей проводился с января в три этапа по четырем видам творчества: инструментальное, вокально-хоровое, фольклорно-этнографическое и театральное. 24-25 мая состоится финальная часть форума, в которой примут участие победители региональных этапов (всего около 500 человек).

Программа первого дня включает церемонию возложения цветов участниками фестиваля к Кургану Бессмертия, республиканский семинар для педагогов по взаимодействию учреждений профессионального образования с первичными и районными организациями БРСМ, а также культурно-развлекательные мероприятия в спортивном комплексе "Олимпиец".

Второй день начнется со встречи в открытом формате молодежи с министром образования Беларуси Игорем Карпенко и знакомства с экспозицией "Наши достижения тебе - Беларусь!", подготовленной учреждениями профессионально-технического и среднего специального образования. Запланированы церемония награждения финалистов фестиваля и гала-концерт с участием Ирины Дорофеевой.

Фестиваль посвящен 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины. Организаторы - Министерство образования, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-