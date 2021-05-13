Финал фестиваля "Школа предпринимательства" пройдет в Минской области 14 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги пятого регионального фестиваля "Школа предпринимательства" подведут в Минском областном институте развития образования 14 мая, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

"Основной целью фестиваля является развитие деловой и творческой инициативы учащихся в области предпринимательской деятельности. В этот раз заявки на участие в мероприятии подало 39 бизнес-компаний из 11 районов Минской области, которые представили различные направления деятельности. Юные предприниматели столичного региона активно занимаются выращиванием рассады, производством столярной продукции, изготовлением швейных изделий и сувенирной продукции, экскурсионной деятельностью", - рассказали в управлении.

На первой ступени ученические идеи оценила экспертная группа. На основании ее решения во второй этап прошло 14 бизнес-компаний из 6 районов Минской области. Презентации, креативность и актуальность предлагаемых финалистами бизнес-планов 14 мая в онлайн-формате вновь оценит группа экспертов. Лучшие проекты получат специальные дипломы.

Организаторами фестиваля выступают главное управление по образованию Миноблисполкома и Минский областной институт развития образования.

Первые ученические бизнес-компании были созданы в учреждениях образования Минской области в 2011/2012 учебном году. В настоящее время функционирует 104 компании, в которых заняты 819 учащихся. Наибольшее количество компаний открыто в Дзержинском (18), Молодечненском (18), Мядельском (11) районах.-0-