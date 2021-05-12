Финал медиафестиваля "Голоса молодых за устойчивое развитие" состоится 14 мая в БГПУ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал молодежного медиафестиваля "Голоса молодых за устойчивое развитие" состоится 14 мая в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Это ежегодный форум авторов медиапроектов, посвященных популяризации идей, ценностей и Целей устойчивого развития среди различных групп населения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования, БГПУ, ассоциации "Образование для устойчивого развития", Офиса Постоянного координатора ООН в Беларуси и агентства ООН в Беларуси, учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования, Ресурсного центра комплексной поддержки образования в интересах устойчивого развития гимназии №19 Минска.

На фестивале будут представлены молодежные медиапроекты (видеоролики продолжительность до трех минут и постеры), прошедшие экспертную оценку и содержательно соответствующие следующим номинациям: ЦУР в действии; простые решения; город, в котором хочется жить; прямо в цель; "Беларусь инклюзивная". Работы будут представлены авторами медиапроектов, которым необходимо будет ответить на вопросы экспертов и аргументировать выбор темы и ее актуальность.

Финал молодежного медиафестиваля "Голоса молодых за устойчивое развитие" пройдет по адресу: г.Минск, ул.Советская, 18. -0-