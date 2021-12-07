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07 декабря 2021, 09:29

Финал патриотического проекта БРСМ "Ведаю Беларусь" состоится 15 декабря в Минске

Фото из архива БРСМ
Фото из архива БРСМ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальные мероприятия республиканского патриотического проекта "Ведаю Беларусь" состоятся в Минске 15 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, координатор проекта Наталья Столпинская.

"Проект "Ведаю Беларусь" был инициирован БРСМ в Год народного единства. Он включал трилогию online-квизов "Беларусь культурная", "История Беларуси", "География Беларуси". Основной частью патриотической инициативы стали чемпионаты по скоростной сборке спилс-карт Беларуси "Ведаю Беларусь". В общей сложности эти мероприятия объединили по всей стране более 5 тыс. участников - молодежь разных возрастов, начиная от школьников и заканчивая трудовыми коллективами", - рассказала Наталья Столпинская.

По словам представителя ЦК БРСМ, финальные мероприятия патриотического проекта пройдут на базе спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств и объединят более 300 человек. "Программа республиканского финала включает интеллектуальный турнир "Ведаю Беларусь". Это будет одна из самых крупных оффлайн-игр по вопросам истории, географии и культуры страны с участием 95 команд - победителей областных туров одноименного республиканского чемпионата по скоростной сборке спилс-карт Беларуси среди команд учащихся общих средних, средних специальных и профессионально-технических учреждений образования, студенческих команд и команд работающей молодежи. После чего состоится торжественная церемония открытия и сам финал республиканского чемпионата "Ведаю Беларусь", который пройдет в четыре старта в разных возрастных категориях. Помогать фиксировать результаты будут 30 специально обученных волонтеров", - пояснила Наталья Столпинская.

Координатор проекта также дополнила, что с учетом проведенного анализа отборочных туров правила республиканского финала чемпионата "Ведаю Беларусь" несколько изменены. "Рекорд по сбору 118 магнитных игровых элементов, имеющих визуальную форму географических границ районов, областей и столицы, в карту Беларуси составил 4 мин. 59 сек. Он был установлен во время областного турнира в Витебске командой "Молодежный парламент". Но уже в процессе проведения отборочных туров мы пришли к выводу, что финал нужно несколько усложнить. Поэтому игры пройдут "вслепую". То есть элементы карты будут расположены не на игровой доске, как это было во время отборов, а в специальных боксах. Вот тут как раз пригодятся работа команды и реальные знания географии страны", - подчеркнула она.

Представитель ЦК БРСМ напомнила, что проект "Ведаю Беларусь" стартовал 6 сентября текущего года и направлен на поддержку системы комплексного гражданско-патриотического воспитания молодых людей различных возрастных категорий. "Завершит день торжественная церемония награждения победителей тематических online-квизов, интеллектуального турнира и республиканского чемпионата по скоростной сборке спилс-карт "Ведаю Беларусь", - дополнила координатор проекта.-0-

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