Финал соревнований по джимхане и заезд тракторов пройдут у стен МТЗ 28 сентября

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск 28 сентября примет финал республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения" и Кубок ADT.BY по джимхане. Впервые местом проведения мероприятий станет площадь перед Минским тракторным заводом, сообщили БЕЛТА на МТЗ.

Соревнования по джимхане в этом году проходят в новом формате и бьют рекорды посещаемости. Участники преодолели почти 3 тыс. км, переезжая из одного города в другой. Автомобильный марафон длительностью в полтора месяца традиционно в последние годы начинается в Могилеве и заканчивается в столице. Здесь зрителей ожидает захватывающее действо - впервые в качестве "фишек" будут использоваться трактора BELARUS различных моделей.

Кроме того, перед центральным входом будет выставлена техника МТЗ и оборудована отдельная интерактивная фотозона. На церемонии открытия состоится торжественный заезд тракторов BELARUS 320.

"Вращения, скольжения вокруг бочек и тракторов станут новой вехой в истории белорусской джимханы. Мероприятие приурочено ко Дню машиностроителя", - отметили на предприятии.

Организатором акции выступает редакция газеты "Автодайджест". Она проходит в 17-й раз во всех областях страны при содействии УГАИ МВД Беларуси. В регионах к ней подключаются областные структуры Госавтоинспекции, которые проводят профилактические мероприятия со зрителями, в том числе конкурсы для детей.

Джимхана - вид автоспорта, получивший распространение в Японии, США, Великобритании и Южной Африке. Как и в автокроссе, трассы здесь зачастую очень сложны, их запоминание - один из важнейших моментов соревнований. Цель - пройти дистанцию за минимальное время с максимальной скоростью. На пути расставляются препятствия в виде конусов, автомобильных покрышек и бочек. Водитель должен показать различные техники вождения: развороты на 180 и 360 градусов, упражнения с ездой задом, прохождением парковочных боксов, кручением "восьмерок" и др.-0-