Финалисты проекта "Властелин села" заложат аллею семейных деревьев в Ракове

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский финал семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" пройдет 28 сентября в агрогородке Раков Минской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

"В финале популярного молодежного проекта будут участвовать 6 семей. Это победители областных туров, они будут соревноваться за титул "Властелин села - 2019" в творческих и сельскохозяйственных конкурсах республиканского финала проекта. Традиционно мы проведем в социальных сетях конкурс видеороликов на "Лепшы сельскі падворак". Оценка интернет-пользователей также будет учтена жюри при подсчете итоговых голосов. Все участники республиканского финала получат награды от организаторов проекта", - рассказала Юлия Зинкевич.

Впервые в программу финальных мероприятий проекта включена закладка аллеи семейных деревьев и презентация проекта БРСМ "ПапаЗал". "Мы планируем презентовать проект в формате мастер-классов с участием всех финалистов и именитых спортсменов и показать, как можно проводить свободное время вместе с детьми, при этом культивировать моду на здоровый образ жизни", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Юлия Зинкевич подчеркнула, что сейчас завершаются областные туры конкурса. 13 сентября Витебская область выбирает "Властелинов села", 20 сентября - Гомельская и Минская.

Конкурс "Властелин села" зародился в Глубокском районе в мае 2007 года. В 2008-м БРСМ поддержал молодежную инициативу на республиканском уровне. За это время конкурс получил постоянную прописку во всех регионах страны и реализуется как республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села", главная цель которого - содействие закреплению молодых семей на селе и популяризация сельскохозяйственного труда.

"В этом году "Властелин села" входит в официальную программу второго дня республиканского форума сельской молодежи. Это хорошая возможность для участников форума побывать на молодежном празднике в качестве болельщиков. Одним из условий является создание фан-клубов - групп поддержки по региональному принципу, которые смогут привнести в праздник яркие краски", - добавила секретарь ЦК БРСМ.

Организаторами проекта являются Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство образования, Белорусский союз женщин и Белагропромбанк.-0-