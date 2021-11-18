Фирма по грузоперевозкам из Костюковичей недоплатила в бюджет более Br25 тыс. налогов

18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более Br25 тыс. предъявлено к уплате коммерческой организации по грузоперевозкам из Костюковичей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Сотрудниками инспекции МНС по Костюковичскому району при проведении выборочной проверки коммерческой организации, которая осуществляет деятельность грузового автомобильного транспорта, установлено перечисление на протяжении 2016-2021 годов денежных средств на возмещение командировочных расходов, оформленных авансовыми отчетами директора организации и водителей о командировках в Российскую Федерацию, в которые они фактически не ездили", - рассказали в пресс-центре.

Также во время проверки было установлено, что в 2021 году директор организации производил перечисление денежных средств на свою дебетовую карту с назначением платежей "возмещение командировочных расходов" в суммах, превышающих суммы расходов, отраженные в авансовых отчетах. "Из-за обнаруженных нарушений была проведена корректировка налоговой базы по подоходному налогу с физических лиц", - отметили в налоговой.

Кроме этого, указанная организация не в полном объеме выполняла обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет подоходного налога с физических лиц за 2016 год в связи с занижением налоговой базы подоходного налога с физических лиц в отношении доходов, выданных директору организации в натуральной форме.

"Всего по результатам проверки, с учетом иных нарушений, предъявлено к уплате в бюджет Br25,5 тыс., в том числе налогов более Br20 тыс., из них подоходный налог с физических лиц Br18,3 тыс. и более Br5 тыс. пени", - подчеркнули специалисты.

За установленные нарушения организация и ее должностное лицо будут привлечены к административной ответственности.-0-