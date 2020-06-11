Физлица Минской области в 2019 году заплатили Br12,5 млн подоходного налога

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физлица столичного региона в 2019 году заплатили Br12,5 млн подоходного налога - на 6% больше, чем в 2018 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый заместитель начальника ИМНС по Минской области Марина Живица.

При этом наибольшая сумма подоходного налога предъявлена и уплачена в бюджет жителем Минского района в размере Br2,3 млн.

По данным на 1 июня 2020 года, более 4 тыс. физических лиц, проживающих на территории Минской области, представили декларации по подоходному налогу с дохода за 2019 год. Количество представленных деклараций увеличилось на 6,9%.-0-