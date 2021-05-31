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31 мая 2021, 13:06

Флешмобы, дефиле, квесты, игры: как в Витебской области отметят День защиты детей

Фото из архива
Фото из архива

31 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Международный день защиты детей в Витебской области планируют отметить весело и незабываемо, проведя интерактивные спектакли, танцевальные флешмобы, семейные спортландии, познавательные квесты и викторины, сообщает БЕЛТА.

На всех школьных и городских площадках области 1 июня организуют праздничные программы. Массовые мероприятия состоятся и в зонах отдыха. Летний культурно-спортивный праздник "Радужный мир детства" соберет более 250 участников в витебском парке в пойме реки Витьба. Здесь для ребят с 10.30 будут проходить веселые спортивные игры, шуточная спортландия, сказочные квесты, развлекательные конкурсы. Для ребят и их родителей учащиеся ссузов Октябрьского района Витебска проведут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, оригами, плетению кос, рисованию хной. Также во время праздника многодетным матерям вручат заслуженные награды.

Совместно с представителями Госавтоинспекции пройдет праздник на одной из трех интерактивных площадок витебской СШ №25. Здесь ребятам напомнят правила дорожного движения как для велосипедистов, так и для пешеходов. Мальчики и девочки продемонстрируют фигурное вождение двухколесного транспорта. Желающие смогут сдать импровизированный тест по ПДД, отвечая на вопросы "экзаменационных" билетов. Праздничную концертную программу украсит дефиле школьного театра моды "Чародейка", в котором будут представлены костюмы, сшитые руками учеников. А в танцевальном флешмобе, где тон будет задавать хореографический коллектив "Веселые нотки", поучаствуют не только ученики СШ №25, но и их приглашенные друзья из средних школ №40 и №45. Ребята будут повторять за юными танцорами активные движения и получат мощный заряд бодрости и энергии.

В витебских библиотеках пройдут литературно-поэтические встречи, где мальчики и девочки будут читать стихи о дружбе, лете, каникулах, а также участвовать в увлекательных конкурсах и викторинах.

В Лиозно в 11.30 в парке микрорайона Школьный для жителей горпоселка устроят большой праздник, где состоятся забег в ползунках, фестиваль красок, а также торжественное награждение лучшей в Беларуси команды юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), которая в этом году защищала честь Витебской области на республиканских соревнованиях ЮИД. Красочное представление покажет театр батлейка, а работники библиотеки откроют летний читательский сезон традиционным "Праздником детства". Почетные гости праздника, в числе которых будут представители областного Совета депутатов и облисполкома, посетят Лиозненский социально-педагогический центр, чтобы пообщаться с его воспитанниками.

В Новополоцке с 15.00 на праздник соберутся не только юные жители города, но и их родители. Они будут участвовать в объединяющей спортландии "Папа, мама, я - спортивная семья", анимационных программах, занимательных квестах и подвижных играх. Также участники мероприятия, жители и гости города смогут посетить аттракционы в парке культуры и отдыха.-0-

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