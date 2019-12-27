Фликер вместо проездного - гомельские школьники могут на каникулах бесплатно ездить в маршрутках

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27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле во время зимних школьных каникул (по 11 января) по инициативе УГАИ УВД Гомельского облисполкома проходит профилактическая акция "Фликер вместо проездного", сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Дарья Ткачева.
Уже традиционная акция позволяет школьникам 1-4-х классов ездить в маршрутках областного центра бесплатно. Для этого юным пассажирам необходимо предъявить водителю светоотражатель.
Инициативу госавтоинспекторов поддержали КТУП "Гомельоблпассажиртранс" и перевозчики маршрутных такси.
Акция нацелена на популяризацию использования световозвращающих элементов в темное время суток, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.-0-