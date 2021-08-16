"Формула успеха": в Гродно начнет работать школа молодого педагога

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16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Накануне учебного года в Гродно начинает работу школа молодого педагога "Формула успеха". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном институте развития образования.Школа будет работать на базе института с 16 по 21 августа. Слушателями станут около 50 педагогов со всей области со стажем до 2 лет."Программа школы насыщенная: пройдут мастер-классы, тренинги, лекции-диалоги и деловые игры. Запланировано проведение эвристических бесед и индивидуальных консультаций", - рассказали в Гродненском областном институте развития образования. К слову, занятия будут проводить не только сотрудники института, но и лучшие педагоги области и страны, в том числе лауреаты и победители конкурса "Учитель года".Участники школы познакомятся с современными подходами к проектированию и проведению учебных занятий, новыми образовательными технологиями, инновациями в образовании. Внимание на занятиях также будет уделено психолого-педагогическим аспектам организации образовательного процесса. Молодые педагоги научатся рационально организовывать свое время, усовершенствуют коммуникативные умения.Кроме образовательной программы, для молодых педагогов запланированы культурные мероприятия. Во второй половине дня их ждут работа в творческих мастерских, экскурсии, интеллектуальные игры и спортивные состязания.Школа молодого педагога способствует профессиональному и творческому росту учителей, распространению инновационного педагогического опыта. Направлена она также на повышение престижа педагогической профессии. Занятия в ней способствуют укреплению профессиональных контактов.-0-