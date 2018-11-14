Форум молодежных научных обществ стран СНГ открывается в Витебске

14 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. III Форум молодежных научных обществ стран СНГ пройдет сегодня в Витебском государственном медицинском университете, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Витебский медуниверситет в очередной раз предоставит площадку для укрепления научного и делового сотрудничества молодых ученых стран СНГ. Форум поможет встретить единомышленников и наладить контакты, молодежь сможет обсудить перспективы инноваций и инвестиций в медицинских исследованиях. Ожидается, что участие в нем примут молодые ученые, преподаватели, аспиранты, студенты и специалисты в области организации работы с молодежью из Беларуси, Украины, Казахстана и России - всего более 100 человек.

В программе, в частности, запланирован круглый стол по вопросам повышения мотивации молодежи к научной деятельности в вузах, поиска инвестиций в науку, обмена опытом, международных научных стажировок и грантов. "Форум входит в программу ХVIII Международной конференции студентов и молодых ученых "Студенческая медицинская наука XXI века". В этом году она пройдет 14-15 ноября и будет работать по 14 секциям. К печати подготовлен сборник из докладов конференции и форума", - отметили в университете.

Организаторами мероприятия выступили совет молодых ученых и студенческое научное общество ВГМУ, а также Открытый университет Сколково.-0-