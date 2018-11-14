Форум молодежных научных обществ стран СНГ открывается в Витебске

14 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. III Форум молодежных научных обществ стран СНГ пройдет сегодня в Витебском государственном медицинском университете, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.
Витебский медуниверситет в очередной раз предоставит площадку для укрепления научного и делового сотрудничества молодых ученых стран СНГ. Форум поможет встретить единомышленников и наладить контакты, молодежь сможет обсудить перспективы инноваций и инвестиций в медицинских исследованиях. Ожидается, что участие в нем примут молодые ученые, преподаватели, аспиранты, студенты и специалисты в области организации работы с молодежью из Беларуси, Украины, Казахстана и России - всего более 100 человек.
В программе, в частности, запланирован круглый стол по вопросам повышения мотивации молодежи к научной деятельности в вузах, поиска инвестиций в науку, обмена опытом, международных научных стажировок и грантов. "Форум входит в программу ХVIII Международной конференции студентов и молодых ученых "Студенческая медицинская наука XXI века". В этом году она пройдет 14-15 ноября и будет работать по 14 секциям. К печати подготовлен сборник из докладов конференции и форума", - отметили в университете.
Организаторами мероприятия выступили совет молодых ученых и студенческое научное общество ВГМУ, а также Открытый университет Сколково.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4102 BYN
|2.42 BYN
|2.425 BYN
|USD
|2.1449 BYN
|2.146 BYN
|2.152 BYN
|RUB
|3.169 BYN
|3.15 BYN
|3.17 BYN