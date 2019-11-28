Форум молодых журналистов пройдет 28-29 ноября в Минске

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Форум молодых журналистов "Развитие отечественной журналистики на современном этапе и ее ответственность перед обществом" пройдет 28-29 ноября на базе факультета журналистики БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Цель форума - повышение профессиональных навыков молодых журналистов, формирование единого медиасообщества Беларуси в целях обеспечения государственных приоритетов в развитии национального информационного пространства. Целевая аудитория мероприятия - молодые журналисты государственных республиканских и региональных СМИ в возрасте до 30 лет.

Во время форума состоятся пленарное заседание, обучающие тренинги и мастер-классы известных медиаперсон, участие в съемках ток-шоу на базе телецентра БГУ. На полях молодежного форума будет вручена премия "Дебют" Белорусского союза журналистов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство информации, Белорусский государственный университет, Белорусский союз журналистов, Белорусский республиканский союз молодежи. -0-