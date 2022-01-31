Форум регионов, экспорт и туризм: в Гродно обсудили сотрудничество области с Россией

31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У Гродненской области есть большой потенциал, чтобы расширить сотрудничество с Россией в сферах туризма, взаимной торговли, инвестиций и модернизации производства. Об этом сегодня по итогам встречи с генеральным консулом Российской Федерации в Бресте Олегом Мурашевым сообщил журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Например, если говорить об экономическом взаимодействии, то более 50% экспорта региона - поставки в Российскую Федерацию. Многие наши предприятия включены в кооперативные цепочки с крупными российскими производителями. Активно поставляются на экспорт продукты питания, те же молочные товары. Здесь есть точки роста, и мы должны совместно выработать решения, чтобы наша продукция была востребована и чтобы не было никаких административных препон во взаимной торговле", - сказал Владимир Караник. Он подчеркнул, что в Гродненской области активно реализуются белорусско-российские проекты по созданию новых производств, новых рабочих мест. Около половины инвестиций в экономику региона - с российским капиталом.

Среди других направлений, потенциал которых еще полностью не реализован, во время встречи называли туризм. "Санатории Гродненской области остаются излюбленным местом отдыха российских граждан. Но у нас еще много мест, которые могли бы быть предметом совместных инвестиций в плане развития внутреннего туризма", - обратил внимание Владимир Караник.

Еще одной темой для обсуждения стала подготовка к Форуму регионов Беларуси и России, который в 2022 году будет проходить на территории Гродненской области. Важно наполнить мероприятия форума конкретными задачами, которые позволят еще больше активизировать деловое сотрудничество между странами. На встрече обсуждались также совместные действия в рамках обороны Союзного государства, что актуально с учетом мировой нестабильности.-0-