Фотобиореактор и уроки истории в Tik Tok - в Гродно проходит конкурс "100 идей для Беларуси"

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 20 разработок и инноваций представили молодые новаторы на зональном этапе республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно гродненцы предлагают смелые и интересные идеи, многие из проектов в прошлые годы становились победителями областных и республиканских этапов конкурса. Некоторые из них уже внедрены и приносят пользу организациям, предприятиям, людям", - отметил первый секретарь Гродненского горкома БРСМ Петр Косицкий. Он подчеркнул, что область интересов молодежи различна - от социальной сферы и медицины до технологий в образовании, биологии и даже энергосбережении.

Петр Косицкий

Лучшие проекты и предложения молодых гродненцев сегодня были представлены формате выставки-презентации идей и разработок. Среди участников школьники и студенты, молодые ученые и работающая молодежь.

Например, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Гродненского медуниверситета Андрей Довнар представил проект использования инновационного белорусского композиционного материала для замещения дефекта костей черепа. Материал в несколько раз дешевле использующегося традиционно титана, при этом по многим характеристикам превосходит его.

Андрей Довнар

Девятиклассница гродненской средней школы №2 Софья Евменова показала на выставке работающий фотобиореактор для производства суспензии хлореллы. Сфера применения этих одноклеточных зеленых водорослей широка - био- и наноиндустрия, медицина, сельское хозяйство. Велика и бизнес-значимость проекта: суспензия стоит недешево, а в Беларуси производится лишь в экспериментальных объемах

Софья Евменова

Представлены на выставке и идеи, уже успешно отработанные на практике. Например, молодые сотрудники предприятия "Гроднооблгаз" презентовали устройство, которое перекрывает подачу газа, если помещение загазовано. Оно способно уберечь от беды, например при утечке газа.

Мастер производственного обучения Гродненского государственного электротехнического колледжа им. Ивана Счастного Илья Колесник продемонстрировал учебно-лабораторный стенд собственной разработки. Он предназначен для наглядной демонстрации принципов управления частотными преобразователями. "Стенд уже используется в работе, помогает более эффективно и наглядно донести сложный материал до учащихся", - рассказал мастер.

Илья Колесник

Еще одну разработку, связанную с образованием, продемонстрировали студенты-историки Гродненского государственного университета им. Янки Купалы - Арсений Сидоркевич и Ксения Каменко. Они предлагают по-новому взглянуть на изучение истории. Для лучшей подготовки к ЦТ по новейшей истории молодые люди запустили чат-бот в Telegram, рассказывающий в сжатой, но познавательной форме об исторических личностях, событиях, датах. В планах у молодых людей - расширить формат, представить материал в наиболее востребованной и интересной молодежи форме. Выйти, например, в Tik Tok, представляя костюмированные видеоролики на исторические темы.

Ксения Каменко и Арсений Сидоркевич

Участие в городском этапе конкурса приняли и иностранные студенты. Магистранты Гродненского государственного аграрного университета Себастьян Дивиндо Пеленда из Конго и Аджей Рейчел Ашыкай из Ганы представили проект трансформации столовой под современные запросы студентов, предусматривающий прежде всего максимальное использование экоматериалов.

Себастьян Дивиндо Пеленда из Конго и Аджей Рейчел Ашыкай из Ганы

"Для проведения конкурса создан городской экспертный совет, куда вошли представители бизнеса, местной власти, научной общественности. Оценивается не только актуальность и новизна идеи, но и практическая значимость работы, а также реальность реализации конкурсного инновационного проекта. К слову, конкурс зачастую становится возможностью не просто предложить идею, но и найти инвестора для ее практического воплощения", - отметил Петр Косицкий. Победители городской выставки представят Гродно уже на областном этапе проекта.

Проект "100 идей для Беларуси" реализуется БРСМ. Он нацелен на решение социальных вопросов и развитие научно-технического прогресса, мотивацию и развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок. К участию в проекте приглашаются молодые люди от 14 до 31 года и молодые ученые в возрасте до 35 лет. Свои работы, проекты и предложения они могут представить в 10 различных номинациях.-0-

Фото Леонида Щеглова