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Новости
21:39
Под антарктическим ледником нашли геотермальную активность
В мире
21:30
Белорусские футболистки проиграли в матчах женской Лиги чемпионов
Спорт
21:26
Правоохранители обнаружили у активиста деструктивных Telegram-каналов оружейный схрон
Происшествия
21:15
На юге Гаити 4 человека погибли из-за шторма "Грейс"
В мире
21:10
ФОТОФАКТ: На Комаровском рынке идет торговля сезонными овощами, фруктами и дарами леса
Регионы
21:05
Мотоциклист врезался в дерево на Партизанском проспекте в Минске
Происшествия
20:54
МБРР выделил более Br2,5 млн на капремонт и модернизацию школы в Глубоком
Регионы
20:40
Трансляцию "Большого разговора с Президентом" на телеканале "Мир" смотрели 8,8 млн россиян
Общество
20:23
Facebook удалил 18 млн постов с дезинформацией о коронавирусе
Технологии
20:12
Минчанка без водительских прав попала в ДТП на угнанном автомобиле
Происшествия
20:01
Давыдько: независимость, суверенитет и социальный ориентир - безусловные ценности белорусов
Общество
19:47
Фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" пройдет в Минске 27-28 августа
Афиша
19:28
Верховный суд признал организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической
Происшествия
19:21
19 августа Преображение Господне: каким увидели Христа Его ученики?
Общество
19:21
Министр экономики Червяков награжден медалью "За трудовые заслуги"
Президент
19:13
Две легковушки столкнулись на пр.Победителей в Минске, одна опрокинулась
Происшествия
19:08
Беларусь, Россия и Казахстан подпишут меморандум о содействии развитию транзитного потенциала в ЕАЭС
Политика
19:03
В ГПК назвали необоснованными обвинения Литвы в нарушении границы белорусскими пограничниками
Политика
18:59
На юге Франции два человека погибли из-за лесных пожаров
В мире
18:52
Новое общежитие Несвижского госколледжа имени Я.Коласа откроется 20 августа
Регионы
18:47
Классика советской эстрады зазвучит вечером 21 августа на площадке в Верхнем городе
Культура
18:45
Дорожную разметку в Минске будут наносить ночью на 16 участках
Регионы
18:44
"Беллегпром" в I полугодии экспортировал продукцию в более чем 50 стран
Экономика
18:44
Природным мотивам на грани реальности и фантастики посвящена выставка в галерее Щемелева
Афиша
18:32
По подозрению в совершении преступлений задержаны должностные лица агентства БелаПАН
Происшествия
18:31
Трое браконьеров из Давид-Городка выловили сетями более 13 кг рыбы
Происшествия
18:24
Мир исчезнувших еврейских местечек Беларуси
Ссылки на БелТА Плюс
18:23
Специалисты "Минскэнерго" устраняют последствия непогоды в столичном регионе
Регионы
18:18
Завершился первый этап съемок талант-шоу "X-Factor в Беларуси"
Культура
18:17
Как белоруска решила работать на комбайне вместе с отцом и что из этого вышло
Ссылки на БелТА Плюс
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Регионы
18 августа 2021, 21:10
ФОТОФАКТ: На Комаровском рынке идет торговля сезонными овощами, фруктами и дарами леса
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.На столичном Комаровском рынке - крупнейшем продовольственном рынке Беларуси - можно найти широкий ассортимент сезонных овощей, фруктов и даров леса.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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рынок
фоторепортаж
ярмарка
Новости рубрики Регионы
МБРР выделил более Br2,5 млн на капремонт и модернизацию школы в Глубоком
Новое общежитие Несвижского госколледжа имени Я.Коласа откроется 20 августа
Дорожную разметку в Минске будут наносить ночью на 16 участках
Специалисты "Минскэнерго" устраняют последствия непогоды в столичном регионе
ФОТОФАКТ: Соревнования водолазов проходят в Ивановском районе
На участке автодороги Минск-Гродно временно ограничат движение 19 августа
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За сутки в Беларуси зарегистрирован 1061 пациент с COVID-19, выписаны 1016
До +24°С градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 19 августа
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