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Новости
17:27
Пьяный и без прав: сторож ездил на тракторе по территории сельхозпредприятия в Ошмянском районе
Происшествия
17:09
НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества до 2030 года
Общество
16:59
В Лондоне более 700 воспитанников интернатов в детстве сталкивались с насилием
В мире
16:56
ФОТОФАКТ: Аисты на Витебщине
Регионы
16:52
В Минске рабочий похитил со стройки материалы на Br900
Происшествия
16:48
Около 150 тыс. жителей Могилевской области получили первый компонент прививки от коронавируса
Регионы
16:47
Российские и китайские спортсмены завоевали сегодня по три олимпийских золота в Токио
Спорт
16:46
Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими
Происшествия
16:46
Предприниматель купил неиспользуемое здание сельсовета в Столинском районе
Регионы
16:43
Более 130 человек тушат торфяной пожар в Петриковском районе
Происшествия
16:42
БУТБ готова содействовать восстановлению объемов взаимной торговли Беларуси и Башкортостана
Экономика
16:42
Баскетболистки Китая победили на старте олимпийского турнира
Спорт
16:25
В депозитарную систему Беларуси впервые приняты на хранение корпоративные облигации в юанях
Экономика
16:12
Число занятых в экономике Беларуси за месяц уменьшилось на 4,2 тыс. человек
Общество
16:12
Проекты Белорусского союза женщин подсказаны жизнью - Кличковская
Регионы
16:06
Россиянки выиграли олимпийское золото в командном турнире по спортивной гимнастике
Спорт
16:04
В Батуми проливные дожди затопили улицы и первые этажи зданий
В мире
15:49
В Мостовском районе браконьер стрелял в егеря
Происшествия
15:44
Минчанин задержан за протесты у здания КГБ и перекрытие движения
Происшествия
15:43
Пожар на химзаводе в Германии потушен
В мире
15:41
Казахстан усилит карантинные меры в крупных городах
В мире
15:35
В Ошмянах мужчина угнал оставленную ему для химчистки машину
Происшествия
15:29
На отдельные специальности в вузах конкурс составляет 3-5 человек на место - Касперович
Общество
15:24
Женская сборная Эстонии выиграла на Олимпиаде командное первенство шпажисток
Спорт
15:17
В ресторане Нью-Йорка подают самый дорогой картофель фри в мире
Калейдоскоп
15:09
В Могилеве в карьере утонула 13-летняя девочка
Происшествия
15:08
Японец Нагасе и француженка Агбеньену выиграли золото олимпийского турнира по дзюдо
Спорт
15:02
Головченко: синергия научного потенциала белорусских и российских ученых способствует движению вперед
Общество
15:00
Шведские гандболистки одержали вторую победу на олимпийском турнире
Спорт
14:57
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию на летних Олимпийских играх в Токио
Спорт
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Регионы
27 июля 2021, 16:56
ФОТОФАКТ: Аисты на Витебщине
27 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области гнездятся аисты.-0-
Фото Александра Хитрова
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Новости рубрики Регионы
Около 150 тыс. жителей Могилевской области получили первый компонент прививки от коронавируса
Предприниматель купил неиспользуемое здание сельсовета в Столинском районе
Проекты Белорусского союза женщин подсказаны жизнью - Кличковская
ФОТОФАКТ: Огромное поле подсолнухов в Гродненском районе
Около Br324 млн поступило в бюджет Могилевской области от плательщиков областного центра
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Беларусь единственная из постсоветских республик сохранила науку на достойном уровне - Ковальчук
Макей подчеркнул роль СНГ как важной региональной организации и уникальной диалоговой площадки
На отдельные специальности в вузах конкурс составляет 3-5 человек на место - Касперович
НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества до 2030 года
Народный магазин "Галамарт" объявляет бьюти-дни в Минске
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