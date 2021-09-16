ФОТОФАКТ: Акция "Мы едины" прошла в Бресте

16 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. 16 сентября накануне празднования Дня народного единства в Бресте прошла акция "Мы едины", участие в которой приняли молодежь, представители предприятий и общественных организаций г.Бреста, ветераны труда. Цель акции заключается в объединении белорусского народа в Год народного единства, поддержании мира и согласия в обществе ради благополучия и процветания будущих поколений.-0-

Фото Вадима Якубёнка