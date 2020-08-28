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Новости
22:07
Пираты захватили рыболовное судно в Гвинейском заливе
В мире
22:04
"Ислочь" вышла в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу
Спорт
22:00
Запрет на прилеты из аэропортов Каталонии будет действовать в Греции с 31 августа
В мире
21:31
Минчанин заплатит Br1350 за оскорбительное СМС в адрес милиционера
Происшествия
21:10
ФОТОФАКТ: Автопробег "За Беларусь!" прошел в Минске
Регионы
20:37
Виктория Азаренко вышла в финал турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке
Спорт
20:32
Пять районов Гомельской области завершили сев озимого рапса
Регионы
20:27
Минздрав сообщил о первоочередных закупках на средства займа от МБРР
Общество
20:21
ФОТОФАКТ: В Гродно прошли соревнования на первенство области по баскетболу 3х3
Спорт
20:17
Стало известно расписание матчей белорусских волейболистов на групповом этапе юниорского ЧЕ-2020
Спорт
20:11
Сотрудники ГАИ напомнят пешеходам о безопасности при помощи граффити
Регионы
20:02
Венгрия с 1 сентября ограничивает въезд в страну
В мире
20:00
Тумар: в Беларуси проявляются признаки гибридной войны
Общество
19:55
Гомельчанин отправлял двух девушек за границу заниматься проституцией
Происшествия
19:26
ФОТОФАКТ: Минск - За Беларусь!
Регионы
19:26
Совершавший спецрейс "Боинг" потерпел аварию в аэропорту Бухареста
В мире
19:16
На Светлогорском ЦКК проводят диагностику и обслуживание оборудования
Экономика
19:15
Известные атлеты и тренеры приняли участие в велопробеге "За Беларусь!"
Регионы
19:12
США в ближайшие месяцы сократят численность войск в Ираке
В мире
18:58
Футболисты дзержинского "Арсенала" первыми вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси
Спорт
18:55
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с 2015 года снизились на 2,2% - Минприроды
Общество
18:52
Беларусь активно готовится к ЧМ-2021 по хоккею - Головченко
Спорт
18:44
Американский хоккеист Бреннан Менелл подписал контракт с минским "Динамо"
Спорт
18:40
В Минске легковушка сбила семейную пару с маленьким ребенком на руках
Происшествия
18:35
Гандболисты "Гомеля" победили "Машеку" в чемпионате Беларуси
Спорт
18:34
ФОТОФАКТ: Заплыв на байдарках и каноэ, марш всадников и велопробег "За Беларусь!" возле Дворца спорта в Минске
Регионы
18:23
МИД Беларуси ответил Украине насчет "паузы" в диалоге
Политика
18:20
Перспективы сотрудничества Беларуси и Болгарии обсудили в "Беллегпроме"
Экономика
18:19
В Щучине при ремонте технологического колодца погиб рабочий
Происшествия
18:09
Минздрав предупредил об электронных сообщениях от мошенников в адрес отелей
Общество
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28 августа 2020, 21:10
ФОТОФАКТ: Автопробег "За Беларусь!" прошел в Минске
Фото Рамиля Насибулина
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Пять районов Гомельской области завершили сев озимого рапса
Сотрудники ГАИ напомнят пешеходам о безопасности при помощи граффити
ФОТОФАКТ: Минск - За Беларусь!
Известные атлеты и тренеры приняли участие в велопробеге "За Беларусь!"
ФОТОФАКТ: Заплыв на байдарках и каноэ, марш всадников и велопробег "За Беларусь!" возле Дворца спорта в Минске
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Известные атлеты и тренеры приняли участие в велопробеге "За Беларусь!"
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Минобороны: комплексное тактическое учение на Гродненском направлении пройдет 28-31 августа
Минтруда: 102 тыс. многодетных семей получат матпомощь к учебному году
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Депутат: мы готовы рассказать и показать, как работаем и какие вопросы уже удалось решить
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Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
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Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
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