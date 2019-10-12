ФОТОФАКТ: Более 2000 саженцев быстрорастущих деревьев посадили возле СЭЗ "Могилев"

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 2300 саженцев быстрорастущих деревьев было высажено 12 октября в рамках глобальной кампании "Обустроим малую родину" на участке №4 СЭЗ "Могилев" и агрогородка Вейно Могилевского района. В мероприятии приняли участие более 200 человек – представители комитета охраны природы и окружающей среды, могилевского лесхоза, облгидромета, санитарно-гигиенической службы, облисполкома, администрации и резидентов СЭЗ №4, учащиеся и студенты учебных заведений, а также местные жители.-0-

Фото Олега Фойницкого