ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отпраздновали в Бресте

Во время празднования
2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. 2 августа в Бресте на территории 38 отдельной десантно-штурмовой бригады десантники отпраздновали День десантников и сил специальных операций.-0-
Фото Вадима Якубёнка
Командир 38-й Брестской отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады Александр Ильюкевич
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Виктор Гулевич
Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко