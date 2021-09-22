ФОТОФАКТ: День открытых дверей для школьников прошел на "Гомсельмаше"

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около сотни юных гомельчан стали гостями "Гомсельмаша". В биографию каждого ребенка, проживающего в микрорайоне Гомсельмаш, вписано имя предприятия: родители, дедушки, бабушки и другие родственники детей профессионально связаны с промышленным гигантом Гомеля. День открытых дверей на "Гомсельмаше" проводится в преддверии Дня машиностроителя. Мероприятие нацелено на то, чтобы сохранять и развивать корпоративные традиции, промышленный туризм, формировать семейные ценности, популяризировать трудовые династии, помочь молодежи в выборе профессии.-0-
Фото Сергея Холодилина