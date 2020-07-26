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26 июля 2020, 12:42

ФОТОФАКТ: День ВМФ празднуют в Минске

Петр Бойко с внуком во время праздника
Петр Бойко с внуком во время праздника

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке у стелы "Минск - город-герой" состоялось празднование Дня Военно-морского флота, который моряки Беларуси традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. Организатором мероприятия стало общественное объединение "Белорусский союз военных моряков". В празднике приняли участие высшие, старшие и младшие офицеры, мичманы, старшины, матросы в запасе и отставке, а также члены их семей. На мероприятие прибыли моряки из Минска и областей Республики Беларусь. В программе праздника - возложение цветов к памятнику погибшим воинам, торжественный митинг с участием ветеранов ВМФ, минута молчания по погибшим и умершим военным морякам.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Контр-адмирал Александр Мочайкин
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