ФОТОФАКТ: День железнодорожных войск отпраздновали в столичном парке Дружбы народов

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском парке Дружбы народов прошли праздничные мероприятия по случаю Дня железнодорожных войск. Состоялся концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил и звезд белорусской эстрады, выступления военнослужащих роты почетного караула и специалистов кинологического центра Вооруженных Сил со служебными собаками. Свои композиции сыграл оркестр 30-й отдельной железнодорожной бригады. Была развернута выставка специальной техники транспортных войск.-0-
Фото Рамиля Насибулина