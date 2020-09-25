ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Полоцк

19 августа, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Первое упоминание Полоцка в "Повести временных лет" датируется 862 годом. Это один из старейших городов не только в Беларуси, но и во всем Восточнославянском регионе, что делает его привлекательным для туристов. Город расположен в Витебской области примерно в 250 км на север от Минска. Благодаря богатому историко-культурному наследию, своей насыщенной культурной жизни Полоцк был первым белорусским городом, который удостоился звания культурной столицы Беларуси. Такое почетное звание он получил в 2010 году.-0-

Фото Андрея Покумейко

Спасо-Евфросиниевский монастырь

Спасо-Евфросиниевский монастырь

Спасо-Евфросиниевский монастырь

Памятник географическому центру Европы

Софийский собор

Софийский собор

Здание полоцкого районного исполнительного комитета