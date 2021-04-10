ФОТОФАКТ: Госсекретарь Совета безопасности и министр лесного хозяйства поучаствовали в республиканской акции "Неделя леса"

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время посадки деревьев
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа поучаствовали в республиканской акции "Неделя леса" в Станьковском лесхозе.-0-
Фото Оксаны Манчук
Саженцы сосны
Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович
Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа высаживает деревья
Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа