ФОТОФАКТ: Яблочный Спас празднуют в Полоцке

19 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Возле Свято-Покровской церкви в Полоцке проходит экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2020". Здесь был проведен молебен с чином освящения плодов нового урожая. Предприятия, организации и учреждения различных сфер деятельности приняли участие в создании фруктовых композиций. Организатором мероприятия является Полоцкий райисполком.-0-

Фото Александра Хитрова

Свято-Покровская церковь

На празднике "Яблочный Спас" в Полоцке

Участница экофеста Анна Мироненко из Гомельского сельсовета

Оксана Валынко с выращенным кабачком

Участница экофеста из Азинского сельсовета Ольга Кирпиченко

Участница экофеста Дарья Прохорова