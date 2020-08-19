ФОТОФАКТ: Яблочный Спас празднуют в Полоцке

Участница экофеста Анастасия Шокель из Миор
19 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Возле Свято-Покровской церкви в Полоцке проходит экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2020". Здесь был проведен молебен с чином освящения плодов нового урожая. Предприятия, организации и учреждения различных сфер деятельности приняли участие в создании фруктовых композиций. Организатором мероприятия является Полоцкий райисполком.-0-
Фото Александра Хитрова
Свято-Покровская церковь
На празднике "Яблочный Спас" в Полоцке
Участница экофеста Анна Мироненко из Гомельского сельсовета
Оксана Валынко с выращенным кабачком
Участница экофеста из Азинского сельсовета Ольга Кирпиченко
Участница экофеста Дарья Прохорова