ФОТОФАКТ: Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Бресте

В Бресте прошли отборы подготовительного этапа XII конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2020". Финал национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2020" пройдет в мае 2020 года в Минске.-0-
Фото Вадима Якубёнка
Во время кастинга
Виктория Горбач
Екатерина Семенова
Светлана Василюк
Илона Панасюк
Екатерина Семенова
Ксения Теслюк
Руководитель Брестского филиала модельного агентства "Korona Models" Виктория Катляр
Влада Водянова
Руководитель Брестского филиала "Модельная школа Сергея Нагорного" Екатерина Васюкович и директор ГУ "Брестский городской центр культуры" Александр Гарбузов
Юлия Иовлева
Яна Кривич
Илона Панасюк
Исполняющий обязанности первого секретаря Брестского городского комитета ОО "БРСМ" Александр Зорин
Ксения Теслюк
Главный специалист отдела культуры Брестского горисполкома Елена Нерода