ФОТОФАКТ: Клубничный сезон начался в Брестской области

9 июня, Лунинец /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе начался сезон заготовки клубники. Из-за затяжной и прохладной весны сбор урожая начался позже обычного. Пока клубника первого урожая отправляется на рынки и в магазины, а примерно через полторы недели заготовители начнут поставлять ягоду пререрабатывающим предприятиям. Например, Малоритский консервноовощесушильный комбинат летом планирует приобрести до 100 т клубники, которая будет заготавливаться в Лунинецком районе как напрямую, так и через райпо.-0-

Фото Вадима Якубёнка