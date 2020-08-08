ФОТОФАКТ: Любители экстремального бега приняли участие в гонке с препятствиями Bison Race

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любители экстремального бега из Беларуси, России, Украины и Италии приняли участие в гонке с препятствиями Bison Race, которая состоялась в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Логойск". Проверить себя на прочность, выносливость и силу характера вышло почти 1 тысяча участников. Спортсмены разных возрастов соревновались на 5 км дистанции на которой нужно было преодолеть 25 препятствия различной степени сложности. Все участники на финише получили памятные медали, а победители были награждены ценными призами и медалями.-0-

Фото Дениса Костюченко