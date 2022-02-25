ФОТОФАКТ: Международные наблюдатели ознакомились с работой участков для голосования в Новогрудском и Кореличском районах

Досрочное голосование на избирательном участке №13 Новогрудка
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25 февраля, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. Миссия международных наблюдателей из Российской Федерации 25 февраля ознакомилась с работой участков для голосования на референдуме в Новогрудском и Кореличском районах.-0-
Фото Леонида Щеглова
Миссия международных наблюдателей из Российской Федерации 25 февраля ознакомились с работой избирательного участка №13 Новогрудка
Наблюдатель от СНГ Иван Мушкет, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин, Председатель участковой избирательной комиссии Эльвира Сороко
Иван Мушкет