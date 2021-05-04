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Новости
19:04
Обвиняемый в публичном оскорблении старшего помощника прокурора гомельчанин заключен под стражу
Происшествия
18:48
Гарнизонный развод с участием подразделений милиции прошел в Минске
Регионы
18:35
Минобороны: указ о лишении званий за дискредитирующие поступки закономерен
Общество
18:27
Около 40 сотрудников МВД будут лишены специальных званий - Кубраков
Общество
18:25
ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Победы
Регионы
18:21
Госнаград и Благодарности Президента удостоены работники МТЗ, труженики АПК и военные
Президент
18:11
Могилевчанин лишился более Br16,5 тыс. после предложения мошенников поучаствовать в спецоперации
Происшествия
18:08
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде
Спорт
18:06
На участке М1 в Минском районе 5 мая временно ограничат движение
Регионы
17:55
Заявки для работы в студенческих отрядах БРСМ подали более 21 тыс. молодых людей
Общество
17:53
Более 80 бывших белорусских силовиков лишены званий за дискредитирующие поступки
Президент
17:51
Экспорт белорусской сельхозпродукции в I квартале вырос на 5,3%
Экономика
17:49
Организация БСЖ "Беллегпрома" дала старт марафону добрых дел ко Дню семьи
Регионы
17:46
В Беларуси вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций
Президент
17:37
Планировавшие дестабилизировать работу ж/д жители Молодечненского района приговорены к колонии
Происшествия
17:24
Флешмобы, концерты и тематические выставки - как в Могилеве отметят День Победы
Регионы
17:19
Семейный фестиваль "Букидс. Профессии" пройдет в Ботаническом саду 12 и 13 июня
Афиша
16:53
Пресечение трансграничной преступности - Арчаков обозначил приоритеты в работе таможни
Общество
16:49
В Минске возбудили два уголовных дела за распространение сведений о частной жизни судей
Происшествия
16:42
В Молодечно задержали соучастника группы телефонных мошенников
Происшествия
16:37
Адвокаты 7 мая бесплатно проконсультируют малоимущих
Общество
16:28
"Гомельоблимущество" через суд взыскало Br2,55 тыс. штрафа с победителя аукциона
Регионы
16:09
Военнослужащие из Борисова поздравили ветерана ВОВ с предстоящим праздником
Общество
16:06
Захотелось фейерверка - в Гомельском районе мужчина стрелял из ружья
Происшествия
15:59
В Гродненской области в продаже выявили сливочный маргарин без молока
Регионы
15:58
Рота почетного караула выступила у "Кургана Славы" в Бобруйском районе
Регионы
15:45
Ученые БГУ разработали уникальную технологию восстановления загрязненных нефтепродуктами грунтов
Общество
15:42
В Минске на перекрестке ул.Якуба Коласа - ул.Сурганова восстановлена работа светофора
Регионы
15:25
Житель Минского района порезал колеса чужих авто
Происшествия
15:22
Движение на участке автодороги М4 в Березинском районе временно ограничат 5 мая
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04 мая 2021, 18:25
ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Победы
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск украсили к празднованию Дня Победы.-0-
Фото Оксаны Манчук
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фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Гарнизонный развод с участием подразделений милиции прошел в Минске
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Флешмобы, концерты и тематические выставки - как в Могилеве отметят День Победы
"Гомельоблимущество" через суд взыскало Br2,55 тыс. штрафа с победителя аукциона
В Гродненской области в продаже выявили сливочный маргарин без молока
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Головченко: экономика за первый квартал вышла на траекторию устойчивого роста
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СМИ должны больше писать о проблемах, которые власть знает и решает - Лискович
ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Победы
Пресечение трансграничной преступности - Арчаков обозначил приоритеты в работе таможни
Важно оставаться человеком в любых жизненных ситуациях - ветеран
Гарнизонный развод с участием подразделений милиции прошел в Минске
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 5 мая
На участке М1 в Минском районе 5 мая временно ограничат движение
Назван состав белорусских борцов на мировой отбор к Играм в Токио
С оркестром и парадом во дворе - в Гродненской области чествуют ветеранов
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Состояние 12-летнего Ромы Когодовского стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым - Минздрав
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