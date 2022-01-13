ФОТОФАКТ: Могилевская больница №1 сокращает количество мест для больных COVID-19

13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На данный момент в Могилеве пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в стационарах Могилевской больницы №1, Могилевской инфекционной больнице и областном противотуберкулезном диспансере. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах Могилевской больницы №1 уменьшается. В связи с этим сократилось количество перепрофилированных под COVID-19 коек почти в два раза - с 621 до 395. На территории больницы расположено родильное отделение для женщин с COVID-19.-0-

Фото Олега Фойницкого