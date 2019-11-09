ФОТОФАКТ: Молодежный пикет для повышения электоральной активности населения провел БРСМ в Витебске

Мария и Максим Боговы
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
9 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 9 ноября Белорусский республиканский союз молодежи провел в Витебской области более 25 молодежных пикетов, направленных на повышение электоральной активности избирателей во время выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. В областном центре в этот день было организовано несколько точек для повышения электоральной активности, где молодежь БРСМ предложила всем желающим создать портрет идеального кандидата в депутаты, написать "наказ" депутату, с помощью мобильного приложения "Голосую" узнать, где находится избирательный участок и многое другое.-0-
Фото Александра Хитрова
Витебские студентки Алена Хуцкая и Ксения Крючок
Во время создания портрета идеального кандидата в депутаты
Во время пикета в Витебске
Волонтеры БРСМ Александр Ливерка и Василий Ворончуков
Во время пикета в Витебске
Светлана Пестун с детьми Софьей и Степаном