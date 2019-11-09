ФОТОФАКТ: Молодежный пикет для повышения электоральной активности населения провел БРСМ в Витебске

9 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 9 ноября Белорусский республиканский союз молодежи провел в Витебской области более 25 молодежных пикетов, направленных на повышение электоральной активности избирателей во время выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. В областном центре в этот день было организовано несколько точек для повышения электоральной активности, где молодежь БРСМ предложила всем желающим создать портрет идеального кандидата в депутаты, написать "наказ" депутату, с помощью мобильного приложения "Голосую" узнать, где находится избирательный участок и многое другое.-0-

Фото Александра Хитрова

Витебские студентки Алена Хуцкая и Ксения Крючок

Во время создания портрета идеального кандидата в депутаты

Во время пикета в Витебске

Волонтеры БРСМ Александр Ливерка и Василий Ворончуков

Во время пикета в Витебске

Светлана Пестун с детьми Софьей и Степаном