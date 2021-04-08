ФОТОФАКТ: Мозырский филиал Гомельского училища олимпийского резерва

Во время тренировки байдарочников на воде
8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На гребной базе с современной инфраструктурой Мозырского филиала Гомельского государственного училища олимпийского резерва созданы все условия для успешной учебы и полноценных тренировок спортсменов. Поступившие сюда ребята параллельно занимаются спортом и учебой, получая в итоге среднее специальное образование.
За годы работы филиала учащимися было завоевано 94 медали (из них 32 золотые) на чемпионатах мира и Европы и подготовлено 5 заслуженных мастеров спорта, 54 мастера спорта международного класса, 192 мастера спорта Республики Беларусь. -0-
Фото Сергея Холодилина