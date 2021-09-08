ФОТОФАКТ: Музей-усадьба Адама Мицкевича в Заосье

8 сентября, Брест/Корр. БЕЛТА/. В деревне Заосье Барановичского района находится музей-усадьба Адама Мицкевича. Восстановленная по рисункам Эдуарда Павловича и Наполеона Орды усадьба белорусского поэта была открыта в 1998 году к 200-й годовщине со дня его рождения. Музейный комплекс представляет собой типичный шляхетский двор второй половины XVIII в. В центральной части расположен дом, рядом с ним амбар, недалеко - хлев и гумно. Комплекс является объектом историко-культурного наследия Беларуси.-0-

Фото Вадима Якубёнка