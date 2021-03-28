ФОТОФАКТ: На полигоне Брестский проходит тактическое учение белорусских десантников

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский в эти выходные прошли занятия по боевому слаживанию подразделений. Они проводились с участием личного состава 38-й отдельной штурмовой бригады, доукомплектованной военнослужащими из запаса. Солдаты, сержанты и офицеры запаса смогли получить опыт в использовании новых образцов вооружения, а также отточить ранее приобретенные навыки тактики боевых действий. Во время учений, которые продлятся до 5 апреля, десантникам предстоит совершить марш, преодолеть водную преграду и отработать десантирование из самолета Ил-76МД.-0-

Фото Вадима Якубёнка