ФОТОФАКТ: Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж"

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Архитектурно-культурный комплекс бывшей резиденции Радзивиллов в Несвиже - одна из достопримечательностей Беларуси, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исторический памятник интересен не только своими наземными сооружениями, но и подземельями, склепами. В Несвиже кроме дворцово-паркового ансамбля XVI-XIX веков и городской Ратуши, широкую известность приобрели такие сооружения, как костел Божьего тела, Слуцкая брама, Дом ремесленника.-0-

Фото Андрея Покумейко