ФОТОФАКТ: Новогодние ярмарки начали работу в Бресте

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние ярмарки уже работают в Бресте. В первый выходной день декабря вокруг новогодней ярмарки собралось много горожан. Все объекты торговли размещены с учетом рекомендации Министерства здравоохранения по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Особенностью ярмарки на ул. Гоголя стал самый большой самовар в Беларуси. Его объем составляет 380 л. Таким количеством чая смогут угоститься около 1500 человек. Работа новогодней ярмарки продлится до 31 декабря включительно.-0-

Фото Вадима Якубёнка