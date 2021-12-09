Эшелон с БТР Арзамасского машиностроительного завода прибыл в Гродненский гарнизон

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненский гарнизон из города Арзамас Российской Федерации прибыл эшелон с бронетранспортерами БТР-82А для 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко рассказал, что бронетранспортеры поступили на вооружение одного из гвардейских механизированных батальонов 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Специалисты батальона уже прошли подготовку в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов и готовы выполнять задачи на новом вооружении и технике.

Николай Черный и Александр Ледяев

Помимо бронетранспортеров БТР-82А, строй 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады пополнят командирские машины БТР-80К и бронированные медицинские машины БММ.

"Это плановая поставка боевой техники из России в Беларусь, которая осуществлена в рамках планового перевооружения Вооруженных Сил нашего государства", - добавил командир гвардейского механизированного батальона 6-й гвардейской механизированной бригады гвардии подполковник Дмитрий Мицкевич.-0-

Фото Леонида Щеглова