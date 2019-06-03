ФОТОФАКТ: Новые классы для занятий открылись в витебской детской школе искусств №3 "Маладзiк"

3 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прекрасный подарок в дни школьных каникул получили воспитанники витебской детской школы искусств №3 "Маладзiк". В освободившихся рядом помещениях площадью 162 квадратных метра разместились новые классы для занятий.
В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин и другие официальные лица.-0-
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