ФОТОФАКТ: Новые классы для занятий открылись в витебской детской школе искусств №3 "Маладзiк"

3 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прекрасный подарок в дни школьных каникул получили воспитанники витебской детской школы искусств №3 "Маладзiк". В освободившихся рядом помещениях площадью 162 квадратных метра разместились новые классы для занятий.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин и другие официальные лица.-0-

Фото Александра Хитрова