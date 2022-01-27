ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности

Участок ремонта сложной сельскохозяйственной техники
27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ОАО "Светлогорский агросервис" производят ремонт и восстановление сельскохозяйственной техники различной степени сложности. Среди клиентов - сельхозпредприятия Светлогорского и Октябрьского районов. В настоящее время в ОАО "Светлогорский агросервис" завершается ремонт почвообрабатывающей техники и агрегатов для внесения удобрений.-0-
Фото Сергея Холодилина
Мастер-наладчик Александр Барановский
Участок изготовления маслопроводов высокого давления
Заведующая складом готовой продукции Ольга Слабко готовит к отправке в хозяйство отремонтированный двигатель
Участок капитального ремонта тракторных двигателей