ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" стартовали в Гомеле

Во время проведения областных соревнований
17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021/2022 проходят с 17 по 22 января в биатлонном комплексе "Сож" Гомельского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта и биатлону, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.
На старты выйдут 300 спортсменов в трех возрастных группах: 2011-2012, 2009-2010 и 2007-2008 годов рождения. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Гомельской области, которая представит регион на республиканском этапе "Снежного снайпера".-0-
Заместитель начальника управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Александр Асташонок во время приветствия участников соревнований
Фото Сергея Холодилина