ФОТОФАКТ: Образовательный центр безопасности МЧС открылся в Бресте

7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. 6 мая в Бресте начал работу образовательный центр безопасности МЧС. Центр включает в себя 18 интерактивных площадок, в которых с помощью инновационных технологий и тренажеров-симуляторов посетители получат возможность отработать практические навыки спасения людей, пользования первичными средствами пожаротушения, вызова экстренных служб, эвакуации из задымленного помещения и др.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко

Образовательный центр МЧС