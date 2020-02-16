ФОТОФАКТ: "Один день в армии" во время республиканской акции БРСМ "Я служу!" прошел в Витебске

16 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 16 февраля Витебская областная организация БРСМ в ходе республиканской акции "Я служу!", приуроченной ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, провела на базе 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады "Один день в армии". Молодые люди из отрядов охраны правопорядка на целый день погрузились в армейский быт, посетили занятия по воздушно-десантной и огненной подготовке, а также занятия по рукопашному бою.

Фото Александра Хитрова