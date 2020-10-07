ФОТОФАКТ: Ольга Трухан удостоена Благодарности Президента Беларуси

7 октября, Орша /Корр. БЕЛТА/. Учитель иностранного языка средней школы №3 Орши Ольга Трухан удостоена Благодарности Президента Беларуси за плодотворную работу, высокий уровень профессионального мастерства, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Ольга Трухан пришла работать в школу семь лет назад после окончания Минского государственного лингвистического университета. За это время стала одной из лучших. На республиканском конкурсе профессионального мастерства, который прошел в Минске, она стала победительницей в номинации "Иностранные языки". Награждена знаком "Отличник образования".-0-

Фото Александра Хитрова

Ольга Трухан с мамой Аллой Владимировной, которая работает директором школы