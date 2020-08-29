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Новости
12:06
В Беларуси 28 августа по административным правонарушениям задержаны 32 человека - МВД
Общество
11:57
Детей и подростков приглашают поучаствовать в акции "День знаний в Минском метро"
Регионы
11:47
Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти
В мире
11:44
В Латвии проходит голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу
В мире
11:41
Большой театр Беларуси проведет в сентябре благотворительную акцию
Культура
11:33
В Аргентине зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки
В мире
11:29
Учебное оборудование для 45 кабинетов физики, химии, биологии поставят в школы Гомельской области
Регионы
11:20
ФОТОФАКТ: От мемориального комплекса "Курган Славы" стартовал автопробег "Золотое кольцо Минщины"
Регионы
11:17
Два человека погибли при обрушении отеля в Китае
В мире
11:14
Депутат: школа всегда была храмом знаний, а не политическим институтом
Общество
11:09
В Крыму 16 тыс. абонентов остались без газоснабжения
В мире
11:06
Минчанин задержан во время разрисовывания проезжей части краской
Происшествия
10:57
Оршанский "Витэн" и гомельский БЧ разыграют Суперкубок Беларуси по мини-футболу
Спорт
10:53
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 25 млн
В мире
10:49
Около 500 молодых педагогов начнут работать в Могилевской области в новом учебном году
Регионы
10:47
ФОТОФАКТ: Птицы Беларуси. Щеглы
Регионы
10:41
Гандболисты минского СКА примут московский ЦСКА в квалификации Евролиги
Спорт
10:37
В Витебской области выбросы загрязняющих веществ в воздух за 10 лет сократились на 25,4%
Регионы
10:25
Футболисты "Минска" примут "Неман" в перенесенном матче чемпионата Беларуси
Спорт
10:19
Гомельская ТЭЦ-2 завершила капитальный ремонт энергоблока №3
Регионы
10:11
В Гомеле спасатели помогли женщине выбраться из трехметровой ямы
Происшествия
10:06
На Гаити число жертв шторма "Лаура" возросло до 31
В мире
09:56
Спасатели нашли заблудившуюся ягодницу в Брестском районе
Происшествия
09:51
"Гомсельмаш": предприятие ощущает поддержку государства и наращивает объемы производства
Экономика
09:35
Жлобин во второй раз примет "Финал четырех" гандбольного Кубка Беларуси среди женщин
Спорт
09:11
Общегородской праздник детства пройдет в Могилеве 29-30 августа
Регионы
09:00
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Общество
09:00
В Беларуси празднуют ореховый Спас
Общество
09:00
Картина дня: поездка Президента в Оршу, учения на Гродненском направлении и "школа будущего"
Общество
00:59
В Грузии обнаружили следы древнего поселения
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29 августа 2020, 11:20
ФОТОФАКТ: От мемориального комплекса "Курган Славы" стартовал автопробег "Золотое кольцо Минщины"
Фото Максима Гучека
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Минская область
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Детей и подростков приглашают поучаствовать в акции "День знаний в Минском метро"
Учебное оборудование для 45 кабинетов физики, химии, биологии поставят в школы Гомельской области
Около 500 молодых педагогов начнут работать в Могилевской области в новом учебном году
ФОТОФАКТ: Птицы Беларуси. Щеглы
В Витебской области выбросы загрязняющих веществ в воздух за 10 лет сократились на 25,4%
Гомельская ТЭЦ-2 завершила капитальный ремонт энергоблока №3
Главное
Лукашенко об эффективности работы предприятий: меня волнуют люди
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 887 пациентов с COVID-19
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Между Мошенским и Шерстневым не должно быть разницы - Лукашенко сравнил работу частных и госпредприятий
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МИД Беларуси ответил Украине насчет "паузы" в диалоге
"Беларуськалий" работает с максимальной загрузкой мощностей
Известные атлеты и тренеры приняли участие в велопробеге "За Беларусь!"
Петровский: Польша и Литва хотят поживиться за счет ситуации в Беларуси
Минздрав предупредил об электронных сообщениях от мошенников в адрес отелей
Виктория Азаренко вышла в финал турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 25 млн
Минобороны: комплексное тактическое учение на Гродненском направлении пройдет 28-31 августа
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Депутат: мы готовы рассказать и показать, как работаем и какие вопросы уже удалось решить
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