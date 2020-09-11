ФОТОФАКТ: Патриотический автопробег "За Беларусь!" прошел в Городке

11 сентября, Городок /Корр. БЕЛТА/.Патриотический автопробег "За Беларусь!" прошел сегодня в Городке. Мероприятие проводилось по инициативе районной организации "Белая Русь".

Автопробег протяженностью 45 км стартовал с главной площади райцентра. Первой точкой на пути стала братская могила в деревне Малашенки. Минутой молчания и цветами почтили память погибших воинов участники акции. Далее была остановка в поселке Езерище, где состоялись небольшой митинг и концерт, подготовленный местным Домом культуры.-0-

Фото Александра Хитрова