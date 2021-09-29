ФОТОФАКТ: Педагогический коллектив витебской гимназии №2- один из лучших в городе

29 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Педагогический коллектив витебской гимназии №2- один из лучших в городе. В этом году коллектив школы отмечает 103-летие со дня образования школы и 25-летие со дня переименования в гимназию. По итогам работы за 2020 год гимназия признана Министерством образования лучшим учреждением общего среднего образования Республики Беларусь в городской местности.

Гордость коллектива - ведущие учителя Светлана Матросова и Александр Шуголь (математика), Вероника Лактина (информатика), Руслан Шклейник (химия), Сергей Кривенко (география), Анна Миненко (английский язык) и многие другие, подготовившие победителей и призеров республиканских предметных олимпиад.-0-

Фото Александра Хитрова

На уроке во 2 "А" классе. Урок ведет учительница начальных классов Жанна Киселева

Учитель математики Александр Шуголь

Директор гимназии Константин Киселев (в центре) с коллегами Дианой Алексеенок, Татьяной Бурдо, Татьяной Зориной и Владимиром Тетериным

Учительница русского языка и литературы Елена Моисеева на уроке

Учительница информатики Вероника Лактина со своими воспитанниками

Учитель химии Руслан Шклейник

Учительница английского языка Анна Миненко

Занятие по географии ведет Сергей Кривенко

Учитель математики Светлана Матросова

Психолог Ольга Иванова с ребятами